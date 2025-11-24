Встреча Путина и Уиткоффа может состояться в начале декабря

Спецпосланник Трампа встретится с президентом России, встреча может произойти на следующей неделе, поделился американский лидер.
Президент США Дональд Трамп назвал возможные сроки встречи спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Стив Уиткофф, возможно, поедет вместе с Джаредом (зять Трампа Джаред Кушнер - ред.). Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе (украинского урегулирования - ред.)… и они собираются встретиться с президентом (Владимиром) Путиным, как я понимаю, на следующей неделе в Москве"
– Дональд Трамп
Ранее стало известно, что американский лидер направил Уиткоффа в Москву для переговоров с российским руководством по мирному плану по Украине.