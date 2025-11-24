Вестник Кавказа

Встреча Путина и Уиткоффа может состояться в начале декабря

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Спецпосланник Трампа встретится с президентом России, встреча может произойти на следующей неделе, поделился американский лидер.

Президент США Дональд Трамп назвал возможные сроки встречи спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Стив Уиткофф, возможно, поедет вместе с Джаредом (зять Трампа Джаред Кушнер - ред.). Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе (украинского урегулирования - ред.)… и они собираются встретиться с президентом (Владимиром) Путиным, как я понимаю, на следующей неделе в Москве"

– Дональд Трамп

Ранее стало известно, что американский лидер направил Уиткоффа в Москву для переговоров с российским руководством по мирному плану по Украине.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
920 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.