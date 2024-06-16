Нацбанк Казахстана выпускает уникальные танталовые монеты

Нумизматов ждет большое событие - вскоре в Казахстане появятся в продаже уникальные танталовые монеты, посвященные 125-летию Каныша Сатпаева, они будут выпущены в качестве proof тиражом всего 300 штук.

В скором времени Национальный Банк Казахстана (НБК) выпустит в обращение коллекционные монеты QANYSH SÁTBAEV. 125 JYL из серии "Выдающиеся события и люди", посвященные первому президенту Академии наук Казахской ССР.

"Монета номиналом 2 тыс тенге, на которой изображено кольцо из тантала пурпурного цвета, что является отсылкой к цвету марганцевой руды, минерала, крупное месторождение которого было открыто и разработано К. Сатпаевым близ населенного пункта Жезды"

- Нацбанк Казахстана

Монета будет чеканиться Казахстанским монетным двором в двух вариантах исполнения – биколорном, с использованием чистого тантала, однако ее тираж составит всего 300 штук – она будет представлять собой диск из серебра 925/1000 пробы массой 34 грамма, вокруг которого будет кольцо из тантала массой 40 грамм, ее диаметр – 50 мм, качество – proof.

Второй вариант будет отчеканен из сплава мельхиор (МН 25) масса монеты – 15 грамм, диаметр – 33 мм, качество – brilliant uncirculated, номинал – 200 тенге, тиражом в 5 тыс штук.

Биколорные монеты будут продаваться в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на казахском, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор будут продаваться в блистерной упаковке.

Стоимость новых коллекционных монет пока неизвестна. Информация о старте начала их продаж будет размещена на официальном сайте НБК.