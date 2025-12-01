Энергия с Новолакской ВЭС начала поступать в единую сеть России – Росатом

ВЭС Росатома в Дагестане начала поставлять электроэнергию в единую сеть страны. Запущена первая очередь Новолакской ВЭС – в будущем крупнейшей ВЭС в России.

В Дагестане запущена Новолакская ветроэлектростанция Росатома, электроэнергия с ВЭС начала поступать в единую энергосеть страны.

Накануне стало известно о запуске первой очереди Новолакской ВЭС из 61 ветроустановки. В будущем году число работающих ветряков на станции удвоится и достигнет 120. Высота ветряков составляет 150 м.

В 2026 ветростанция в Дагестане станет крупнейшей в России. В год в среднем на ВЭС планируется вырабатывать 879 млн кВтч.

"Новолакская ВЭС "Росатома" — это современный и экологичный энергетический объект для Республики Дагестан. Уверен, что она внесет значительный вклад в работу топливно-энергетического комплекса региона, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан"

– гендиректор "Росатом Возобновляемая энергия" Григорий Назаров

Отметим, что мощность установок первого этапа ВЭС – 152,5 МВт.