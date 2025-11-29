Вестник Кавказа

В Дагестане запустили первую очередь Новолакской ВЭС

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первую очередь Новолакской ВЭС запустили в Дагестане. В строй введен 61 ветрогенератор.

В Дагестане ввели в эксплуатацию первую очередь Новолакской ВЭС. Теперь 61 установка преобразует потока ветра в электроэнергию. 

Согласно информации "Росатома", общая мощность установок первого этапа ВЭС составила 152,5 МВт. 

Остальные установки должны начать давать энергию в следующем году. К электросетям республики подключат еще 59 установок, которые смогут дать около 147 МВт энергии. 

Отметим, что первый ветрогенератор смонтировали на Новолакской ВЭС в начале этого года. Высота установки составила 150 м. Общие вложения в проект ВЭС составили 50 млрд рублей.

