В Дагестане запустили первую очередь Новолакской ВЭС

В Дагестане ввели в эксплуатацию первую очередь Новолакской ВЭС. Теперь 61 установка преобразует потока ветра в электроэнергию.

Согласно информации "Росатома", общая мощность установок первого этапа ВЭС составила 152,5 МВт.

Остальные установки должны начать давать энергию в следующем году. К электросетям республики подключат еще 59 установок, которые смогут дать около 147 МВт энергии.

Отметим, что первый ветрогенератор смонтировали на Новолакской ВЭС в начале этого года. Высота установки составила 150 м. Общие вложения в проект ВЭС составили 50 млрд рублей.