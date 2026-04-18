Застрявший в Иране лайнер Pegasus Airlines вылетел в Турцию

Турецкие СМИ сообщают о вылете из Ирана лайнера авиакомпании Pegasus Airlines. Из-за эскалации на Ближнем Востоке он застрял в Тегеране почти на два месяца.

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, который застрял в Тегеране из-за начала военных действий на Ближнем Востоке, вылетел в Турцию. Об этом сообщают 21 апреля турецкие средства массовой информации.

Уточняется, что воздушное судно вернется на родину спустя 53 дня. Оно должно прибыть в Стамбул сегодня вечером.

Лайнеру пришлось оставаться в Тегеране с конца февраля в связи с закрытием воздушного пространства. Экипаж был успешно эвакуирован в Турцию наземным путем еще в начале войны.

Агентство DHA отмечает, что самолет смог вернуться после того, как ограничения на полеты в воздушном пространстве Ирана были частично отменены.