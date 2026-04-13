Товарооборот ЕАЭС и ШОС по итогам 2025 года достиг $368 млрд

Товарооборот между государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за последние 10 лет вырос в четыре раза и за 2025 год зафиксирован на уровне $368 млрд. Соответствующую статистику представил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.

"О высоком уровне нашего взаимодействия говорят цифры. За последние 10 лет товарооборот государств ЕАЭС и стран ШОС вырос в четыре раза. По итогам 2025 года этот показатель составил $368 млрд"

- Бакытжан Сагинтаев

Он также отметил, что доля стран ШОС в общем объеме внешнеторгового оборота ЕАЭС достигла 50%.

В настоящее время представители ЕАЭС и ШОС ведут подготовку нового плана совместных мероприятий. Документ разрабатывается в рамках меморандума о взаимопонимании, который ЕЭК и секретариат ШОС подписали в 2021 году для системного сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах.

"Подписание плана совместных мероприятий будет означать переход на качественно новый уровень партнерства. Мы сможем перейти от рамочного взаимодействия к практической реализации конкретных инициатив"

- Бакытжан Сагинтаев

Представители обеих организаций уверены, что дальнейшая интеграция ЕАЭС и ШОС ускорит развитие национальных экономик и укрепит партнерские связи между участниками.