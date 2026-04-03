ШОС наращивает использование нацвалют – Ермекбаев

Генсек ШОС отметил вост использования национальных валют при расчетах между членами Шанхайской организации сотрудничества.
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) увеличивают долю национальных валют во взаимных расчетах, рассказал генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"В организации активно продвигается кооперация в востребованных сферах, таких как электронная коммерция, расширяется доля национальных валют во взаиморасчетах и углубляется инвестиционное сотрудничество"
– Нурлан Ермекбаев
Выступая на открытии 6-й Китайской международной выставки потребительских товаров (CICPE) на Хайнане он отметил экономические перспективы, связанные с полноценным запуском в конце прошлого года режима порта свободной торговли на Хайнане.