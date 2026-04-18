Иран задержал два судна в Ормузском проливе – СМИ

В КСИР Ирана сообщили в среду о задержании двух судов в Ормузском проливе. Их направили к побережью Исламской Республики.

В Ормузском проливе задержаны два судна. Об этом пишут 22 апреля иранские средства массовой информации.

По данным агентства Fars, задержание осуществили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции.

В качестве причины задержания названо нарушение установленных правил.

"Два судна-нарушителя, MSC-FRANCESCA (связано с Израилем) и EPAMINODES, которые, не имея необходимых разрешений и вмешиваясь в работу навигационных систем, создали угрозу морской безопасности, были задержаны и направлены к иранскому побережью"

– агентство Fars

В КСИР отметили, что нарушение порядка и безопасности в Ормузском проливе – это красная линия Исламской Республики.

Напомним, в минувшие выходные Иран вновь закрыл Ормузский пролив. Соответствующее решение власти ИРИ приняли после отказа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа снять блокаду иранских портов.