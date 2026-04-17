В Ормузском проливе попытались обстрелять круизный лайнер

Капитан крупного круизного лайнера сегодня сообщил об инциденте при прохождении Ормузского пролива - примерно 5 км от побережья Омана в непосредственной близости от судна произошел всплеск воды, напоминающий разрыв снаряда.

Один из четырех круизных лайнеров во время прохождения Ормузского пролива сообщил об инциденте, который произошел сегодня рядом с судном, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Сообщение в Центр передал капитан круизного судна, находившегося на расстоянии примерно 5 км от побережья Омана – он доложил о всплеске воды в непосредственной близости от судна, напоминавшем разрыв снаряда. Название лайнера, как и точное время происшествия, в сообщении UKMTO не уточняется, передает ТАСС.

Предположительно речь может идти об одном из четырех круизных лайнеров, находившихся в опасной зоне – это Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, MSC Euribia или Celestyal Journey, проходивших через Ормузский пролив в районе 14:00 мск.

Сейчас Celestyal Journey продолжает движение в Оманском заливе и держит курс на порт Хор-Факкан в ОАЭ, информация о трех других лайнерах уже устарела.