Air Astana не будет летать в Дубай до начала лета

Пассажирам одной из крупнейших казахстанских авиакомпаний Air Astana, больше половины акций которой принадлежат правительству Казахстана, до лета так и не суждено слетать на отдых в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ): ее руководство уже в третий раз продлило приостановку регулярных рейсов в курортный эмират, на этот раз - до 31 мая включительно.

Как пояснили в компании, причина такого решения - сохраняющаяся напряженная ситуация на Ближнем Востоке, в то время как авиакомпания обеспечивает своим пассажирам безопасное, надежное и экономически выгодное обслуживание в соответствии с самыми высокими требованиями международных стандартов, передает Sputnik Казахстан.

"Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предлагает полный возврат стоимости авиабилетов без штрафов либо бесплатное перебронирование в том же классе обслуживания на рейсы с вылетом до 31 июля включительно"

- сообщение

Также в компании разрешили бесплатное изменение маршрута на ее авиарейсы с доплатой разницы в тарифе и аэропортовых сборах.

Напомним, ранее мы писали о том, что 10 марта авиакомпания приняла решение о приостановке всех рейсов в Дубай до конца месяца, сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на авиаперевозчика. Ограничения вводились с 11 по 31 марта включительно.

Затем 1 апреля компания вновь продлила действие ограничения на авиарейсы в Дубай до конца апреля, сообщили в компании.