Казахстанский лоукостер не рискнул возобновлять авиарейсы в Дубай

Руководство казахстанской низкобюджетной авиакомпании Fly Arystan приняло решение отменить все авиарейсы из Актау в Дубай до конца лета, 29 августа, чтобы не подвергать опасности своих пассажиров.

Несмотря на востребованность недорогих авиарейсов по маршруту Актау – Дубай – Актау, казахстанский лоукостер Fly Arystan принял решения продлить запрет на их выполнение до 29 августа 2026 года включительно в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, говорится в сообщении компании.

"Пассажирам отмененных рейсов доступен полный возврат стоимости билетов без удержания штрафов по месту приобретения. Пассажиры, оформившие билеты на официальном сайте или в мобильном приложении FlyArystan, могут самостоятельно оформить возврат онлайн"

Столь строгие категоричные меры вводятся в целях безопасности пассажиров, которые являются приоритетными для авиаперевозчика, говорится в его сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 июня авиакомпания Fly Arystan начнет выполнять полеты по новым направлениям в Грузию, Кыргызстан и Узбекистан – в пресс-службе авиаперевозчика уже анонсировали увеличение числа авиарейсов на популярных у туристов авианаправлениях.

Основной упор авиакомпания сделает на перевозке к местам отдыха, и здесь на первый план выходит солнечная Грузия: так, в летний период самолеты из Астаны в Кутаиси будут летать в два раза чаще, доступнее для путешественников станет и грузинский курортный Батуми. Одной лишь Грузией направления полетов пассажирских авиалайнеров компании не ограничатся: в летний сезон Fly Arystan предлагает прямые перелеты из столицы Казахстана в аэропорт Газипаши в турецкой Аланье, в столицу Узбекистана Ташкент и на знаменитое озеро Иссык-Куль в Киргизии.