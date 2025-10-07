Казахстанский лоукостер расширяет полетную программу

Казахстанская низкобюджетная авиакомпания Fly Arystan анонсировала рост числа авиарейсов из Астаны в Кутаиси, Батуми, Газипашу, Ташкент и на озеро Иссык-Куль.

С 1 июня казахстанский лоукостер, авиакомпания Fly Arystan, начнет выполнять полеты по новым направлениям в Грузию, Кыргызстан и Узбекистан – в пресс-службе авиаперевозчика уже анонсировали увеличение числа авиарейсов на популярных у туристов авианаправлениях.

Основной упор авиакомпания сделает на перевозке к местам отдыха казахстанских туристов, и здесь на первый план выходит солнечная Грузия: так, в летний период самолеты из Астаны в Кутаиси будут летать в два раза чаще – два раза в неделю, по понедельникам и средам, сообщили в пресс-службе компании, передает Sputnik Казахстан.

Доступнее для путешественников станет и грузинский курортный Батуми – столица Аджарии. Первый авиалайнер компании в этом летнем сезоне вылетит туда уже 2 июня, а с 25 июня частота полетов туда вырастет с двух до трех рейсов в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Одной лишь Грузией направления полетов пассажирских авиалайнеров компании не ограничатся: в летний сезон Fly Arystan предлагает прямые перелеты из столицы Казахстана в аэропорт Газипаши в турецкой Аланье, в столицу Узбекистана Ташкент и на знаменитое Иссык-Куль в Киргизии.

Билеты по всем направлениям уже поступили в продажу, они доступны для бронирования в мобильном приложении FlyArystan, и на ее официальном сайте, сообщили в компании.