Закон о запрете соцсетей для детей до 15 лет принят в Турции

Маленькие жители Турции, которым еще не исполнилось 15 лет, больше не смогут пользоваться социальными сетями – соответствующий закон принял парламент страны.

Согласно документу, чтобы реализовать этот запрет, соцсети должны будут проверять возраст пользователей.

Еще одним нововведением должны стать службы родительского контроля: подростки старше 15 лет пользоваться соцсетями смогут, но не в полном объеме. Их родители должны быть в состоянии менять настройки их аккаунтов. Все платные операции молодежь сможет осуществлять только после подтверждения родителями. Ограничивается и время, которое ребенок сможет провести в соцсети.

Новый закон пока не вступил в силу – он начнет действовать через шесть месяцев после публикации.