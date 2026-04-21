США продолжают охоту на иранские танкеры

Еще как минимум три иранских танкера были задержаны военными ВМС США в ходе морской блокады, введенной президентом страны Дональдом Трампом, сообщает агентство Рейтер.

"Военные США перехватили как минимум три танкера под иранским флагом в азиатских водах и перенаправляют их с позиций у берегов Индии, Малайзии и Шри-Ланки"

Мишенью американских военных у берегов Малайзии стали иранский супертанкер Deep Sea, частично загруженный сырой нефтью, и танкер Sevin дедвейтом 1 млн баррелей, загруженный на 65%, передает РИА Новости.

У побережья Индии американские военные перехватили полностью загруженный нефтью танкер Dorena, перевозивший 2 млн баррелей "черного золота", говорится в сообщении.