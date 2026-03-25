Дополнительный поезд "Ростов-Кисловодск" запустят на майские праздники

Дополнительный поезд "Ростов - Кисловодск" будет запущен на период майских праздников, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиал РЖД).

Уточняется, что дополнительный состав добавлен в связи с повышенным спросом в праздничный период.

Посредством этого маршрута отдыхающие смогут посетить курорты Ростовской области, Краснодарского края и Ставрополья, отметили в пресс-службе перевозчика.

Согласно публикации, поезд будет отправлен 30 апреля и 8 мая в 18:21 мск и прибудет в Кисловодск на следующий день в 5:20 мск.

В обратном направлении поезд будет отправляться 3 мая и 11 мая в 23:10 мск и приедет на следующий день в 10:38 мск на вокзал "Ростов-Главный", уточнили в СКЖД.