РФ призвала прикаспийские страны совместно контролировать уровень Каспия

Странам Каспия необходимо объединить силы для обеспечения работы по прогнозам уровня водоема, такое заявление сделал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин, выступая на сессии Регионального экологического саммита в Астане.
Он отметил необходимость работы специальной группы по климату в рамках Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря (КАСПКОМ).
Как подчеркнул Тетенькин, нужно составить прогноз об уровне Каспийского моря на следующие 50 лет.
"Предлагаем активизировать деятельность сформированной рабочей группы по климату в рамках КАСПКОМ, которая на экспертном уровне может подготовить оценку долгосрочных, до 50 лет, по нашему мнению, прогнозов уровня Каспия"
– Дмитрий Тетенькин
Также представитель экологического ведомства заявил о необходимости "запустить пятисторонний механизм взаимодействия для разработки совместных научных подходов" для определения колебаний уровня воды на Каспии.
По словам Тетенькина, КАСПКОМ и его подход – уникальный механизм, чей потенциал необходимо раскрыть еще больше.
Напомним, КАСПКОМ создан национальными агентствами по гидрометеорологии в 1994 году РФ, Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном для изучения вопросов экологии Каспийского моря.