РФ призвала прикаспийские страны совместно контролировать уровень Каспия

Заместитель главы министерства экологии РФ отметил необходимость активизировать деятельность рабочей группы по климату Каспийского моря.

Странам Каспия необходимо объединить силы для обеспечения работы по прогнозам уровня водоема, такое заявление сделал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин, выступая на сессии Регионального экологического саммита в Астане.

Он отметил необходимость работы специальной группы по климату в рамках Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря (КАСПКОМ).

Как подчеркнул Тетенькин, нужно составить прогноз об уровне Каспийского моря на следующие 50 лет.

"Предлагаем активизировать деятельность сформированной рабочей группы по климату в рамках КАСПКОМ, которая на экспертном уровне может подготовить оценку долгосрочных, до 50 лет, по нашему мнению, прогнозов уровня Каспия"

– Дмитрий Тетенькин

Также представитель экологического ведомства заявил о необходимости "запустить пятисторонний механизм взаимодействия для разработки совместных научных подходов" для определения колебаний уровня воды на Каспии.

По словам Тетенькина, КАСПКОМ и его подход – уникальный механизм, чей потенциал необходимо раскрыть еще больше.

Напомним, КАСПКОМ создан национальными агентствами по гидрометеорологии в 1994 году РФ, Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном для изучения вопросов экологии Каспийского моря.