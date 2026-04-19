Майский отдых для россиян стал дороже

Траты россиян на отдых в майские праздники выросли за год на 30%, а цены в отелях самых популярных у россиян городов уже превышают стоимость проживания за рубежом.

Майские праздники в этом году будут недешевыми для тех, кто планирует провести их в путешествиях - средний чек за одну ночь в гостинице по стране уже вырос на треть, говорится в исследовании сервиса бронирования отелей "Отелло".

"В 2026 году средний чек за одну ночь в топ-50 направлений на период майских праздников (с 1 по 11 мая) вырос в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году"

Пока относительно дешевыми для туристов остаются Барнаул, Благовещенск, Адлер, Томск, Иркутск и Красноярск – здесь средняя стоимость одной ночи в отеле не превышает 5 тыс рублей. Бюджетными остаются Махачкала и Пятигорск, где средняя стоимость ночи проживания не превышает 6 тыс рублей.

А вот в других городах цены выше: так, в Санкт-Петербурге ночь в отеле обойдется в 7,7 тыс рублей, в Москве - 6,7 тыс, в Казани - 10 тыс, в Сочи - 8,6 тыс, в Сириусе уже 11 тыс.

Из зарубежных направлений наибольшей популярностью на предстоящие майские праздники пользуется Беларусь - на нее приходится 3% от всех бронирований на этот период (средний чек за сутки в отеле - 12,2 тыс. рублей) Также в пятерку лидеров входят Турция (13 тыс рублей), Узбекистан (7,4 тыс рублей), Армения (9,1 тыс рублей) и Грузия (8,5 тыс рублей).