Венгрия сохранит добрые отношения с Россией

Несмотря на то, что к власти в Венгрии пришла оппозиционная партия "Тиса" и в стране вскоре сменится премьер-министр, отношения между Россией и Венгрией останутся нормальными, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"С Венгрией у нас будут нормальные отношения, потому что венгры довольно прагматичные. Они не закрывают двери. Они могут изменить определенные подходы, но они зависимы от многих вещей. Они зависят от российских энергоресурсов… Полагаю, они будут вести свою игру честно"

- Александр Панкин

Замглавы российского внешнеполитического ведомства при этом отметил, что венгерские власти зависят от Брюсселя в том, что касается обещанных или пока еще не перечисленных фондов поддержки, а также зависят от США, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия, Турция и Венгрия совместно усилят защиту газопровода "Турецкий поток", такое заявление в ходе заседания Совета обороны Венгрии, организованного по причине попытки повреждения газопровода на сербском участке, сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Он уточнил, что российская, турецкая и сербская стороны направят усилия по защите газопровода от возможных угроз со стороны Украины.