Историческое поражение Орбана. Европа победила, но разорвать связи с Россией будет сложно

Венгрия переживает событие, которое еще недавно многим казалось маловероятным: после 16 лет у власти (а в совокупности 20 лет) Виктор Орбан потерпел поражение на парламентских выборах.

Победа оппозиционного лидера Петера Мадьяра и его партии "Тиса" стала не просто сменой политического курса, а настоящим историческим переломом для современной Венгрии. По оценкам наблюдателей, речь идет о голосовании, которое способно изменить внутреннюю архитектуру венгерского государства, переформатировать отношения Будапешта с Брюсселем и повлиять на баланс сил в Европе в целом.

Победа над системой Орбана?

Для самой Венгрии это будто бы приговор эпохе орбанизма — системе, в которой власть держалась не только на электоральной поддержке, но и на глубокой интеграции партии "Фидес" в государственные институты, медиа, судебную систему, крупный бизнес и административный ресурс. Орбан за годы правления выстроил модель, которую в Европе часто называли "нелиберальной демократией". Ее устойчивость казалась почти незыблемой: контроль над информационным полем, лояльные чиновники, зависимые суды, выстроенная сеть союзников и политическая риторика, основанная на мобилизации страха — перед миграцией, внешним давлением, войной и "диктатом Брюсселя".

Однако, несмотря на твердую руку Орбана, в Венгрии за последние годы накопилось множество социально-экономических проблем, характерных, на самом деле, для многих стран Европы и связанных не в последнюю очередь с внешнеполитическими кризисами, конфликтом вокруг Украины, санкциями против России и последними событиями на Ближнем Востоке.

Венгерское общество все сильнее ощущало последствия стагнации, инфляции, падения покупательной способности и хронических проблем в здравоохранении и образовании. Главными целями для атаки венгерской оппозиции на этих выборах стали коррупция и кумовство. Дополнительный удар нанес морально-политический кризис 2024 года, вызванный помилованием министром юстиции Юдит Варгой (бывшая жена Мадьяра) человека, покрывавшего педофилов. Именно этот скандал дал Петеру Мадьяру шанс выйти изнутри системы и превратиться в лидера общественного протеста.

Победа "Тисы" имеет особое значение не только как смена власти, но и как возможный запуск демонтажа старой модели. Если у новой силы действительно есть конституционное большинство, она сможет менять ключевые правила игры: реформировать суды, пересматривать порядок назначения на высшие должности, ослаблять контроль над медиа и возвращать государственные структуры из-под влияния "Фидес". Вышедший из системы Мадьяр (он бывший член "Фидес") будет перестраивать ее под себя.

Однако победа на выборах — это не то же самое, что победа над системой. Венгерское государство за 16 лет стало глубоко перестроенным в интересах одной политической силы. Даже после поражения Орбана его сеть влияния, кадров, фондов, дружественных СМИ и экономических связей не исчезнет мгновенно. Поэтому следующий этап будет, вероятно, сложнее самого голосования.

Брюссель избавился от "камешка в ботинке"

Для либеральной части Европы и Брюсселя итог выборов в Будапеште — это прежде всего облегчение. Орбан был не просто неудобным партнером, а постоянным источником кризисов внутри Евросоюза. Он блокировал решения, тормозил согласование помощи Украине (финансовой и поставок оружия), сопротивлялся общим инициативам Брюсселя по милитаризации и регулярно демонстрировал, что в ЕС можно одновременно пользоваться выгодами членства и подрывать его политические основы изнутри.

Для европейских институтов венгерский премьер стал символом внутреннего саботажа: лидер страны-члена ЕС,использовавший право вето как инструмент давления. Орбана часто обвиняли в Еврокомиссии, Европарламенте и правительствах западной Европы в авторитаризме. Орбан собирал вокруг себя условную "ось сопротивления" Брюсселю и вместе со Словакией Роберта Фицо и другими силами в Чехии, Румынии, оппозиционными правыми партиями во Франции и Германии, а также при поддержке Дональда Трампа бросал вызов либералам и Брюсселю.

Победа Мадьяра открывает шанс на частичную нормализацию отношений между Будапештом и Брюсселем. Венгрия может рассчитывать на разблокировку европейских средств, замороженных из-за проблем с независимостью судов и соблюдением демократических стандартов. Для ЕС это важный тест: способна ли Европа не только критиковать отклонения от общих правил, но и действительно помогать стране, которая решила вернуться к этим правилам.

В более широком смысле венгерский результат может укрепить позиции тех сил в Европе, которые выступают за меньшее число внутренних блокировок, более жесткую защиту демократии и более согласованную внешнюю политику. Европейской "оси сопротивления" станет сложнее выстоять под напором Брюсселя. Фицо остается в гордом одиночестве.

Последствия для Украины и России

Особенно чувствителен этот исход для политики ЕС в отношении Украины. Орбан долгое время был главным внутренним препятствием на пути европейской поддержки Киева. Его поражение облегчает принятие решений в Брюсселе и снимает одну из ключевых точек постоянного торга. Но ожидать мгновенного разворота Венгрии было бы ошибкой. Мадьяр, хотя и обещает более проевропейский курс, не может игнорировать венгерскую зависимость от российских энергоносителей и внутреннюю поляризацию общества. Поэтому, скорее всего, Будапешт будет двигаться к более конструктивной позиции, хотя и с большей ориентацией на Францию, Германию и ЕС.

Для России поражение Орбана — неприятный, но не катастрофический удар. Венгрия при Орбане была для Москвы редким и ценным союзником внутри ЕС: голосом, который помогал тормозить антироссийские решения, смягчать коллективную линию Европы и сохранять для Кремля политическое присутствие в самом сердце европейских институтов. Особенно важной была венгерская роль в блокировании помощи Украине и в сопротивлении санкционной линии. Потеря такого союзника ослабляет возможности Москвы влиять на европейское единство изнутри.

Однако говорить о полном разрыве между Венгрией и Россией не приходится. Слишком глубоко встроены российские поставки газа, нефти и атомного топлива в венгерскую экономику. Новый кабинет, даже если он будет принципиально иначе выстраивать внешнюю политику, не сможет одномоментно отказаться от этих связей. Скорее, речь пойдет о постепенной диверсификации, попытке уменьшить зависимость и вернуть большую свободу маневра. Для Кремля это означает потерю политического рычага, но не исчезновение экономического влияния.

Оценки западных СМИ

Издание Politico считает, что Венгрия будет отмежеваться и от Кремля, и от Трампа: "16-летнее правление Виктора Орбана в Венгрии подошло к концу после сокрушительного поражения на выборах, которое вызовет политические толчки от Вашингтона до Москвы". Эта позиция созвучна с тем, что сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Европейское сердце сегодня бьется сильнее в Венгрии".

Британская газета The Guardian также видит в итогах выборов победу демократии. "Венгрия подала сигнал: даже укоренившиеся нелиберальные режимы не являются непобедимыми", - говорится в статье: "Это победа либерализма в мире, а не только в Венгрии".

Французские СМИ считают, что выборы в Венгрии - "повторный момент". "Россия имеет явный интерес в том, чтобы Орбан оставался у власти, потому что Венгрия при нем действовала как троянский конь Кремля в ЕС", - сообщает France 24.

The New York Times тоже полагает, что "поражение Орбана наносит серьезный удар по Кремлю, который много лет опирался на Будапешт как на редкого друга внутри Европейского союза". При этом "московские рычаги влияния сохраняются через энергетику".