Абу-Даби и Ташкент летом свяжут рейсы Etihad Airways

Регулярные рейсы между Ташкентом и Абу-Даби начнет выполнять компания Etihad Airways в августе. Первый рейс назначен на 17 августа.

Авиакомпания Etihad Airways запустит прямые рейсы между столицами ОАЭ и Узбекистана, сообщает Минтранс Узбекистана.

Первый рейс запланирован на понедельник 17 августа. Договоренность о запуске регулярных авиарейсов между Ташкентом и Абу-Даби была достигнута по итогам переговоров заместителя министра транспорта Узбекистана Жасурбека Чориева с главным операционным директором Etihad Airways Маджедом Аль Марзуки.

В будущем планируется расширить маршрутную сеть между Эмиратами и Узбекистаном.

Отметим, что ранее запустить полеты на данном направлении планировалось с 17 марта, однако в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, запуск перенесли на несколько месяцев. Разрешение на выполнение регулярных рейсов в города Узбекистана компания Etihad Airways получила в октябре 2025 года, изначально предполагалось, что рейсы между столицами двух стран будут выполняться шесть раз в неделю на самолетах Airbus A320 и A321.