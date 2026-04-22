Вестник Кавказа

Европа ищет выход из энергетического кризиса

Флаг Евросоюза
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Еврокомиссия представила свой новый антикризисный план, направленный на борьбу с энергетическим кризисом в регионе на фоне нынешней ситуации в Ормузском проливе.

Еврокомиссия (ЕК) разработала и опубликовала пакет мер под названием AccelerateEU (Ускорить ЕС), цель которого – успешная борьба с энергетическим кризисом, который спровоцировала блокада Ормузского пролива: документ представила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Тереза Рибера, сообщает официальный сайт ЕК.

План содержит оперативные мероприятия по смягчению последствий роста цен на энергоносители, не терпящие промедления, и долгосрочные шаги по снижению зависимости от импортируемых углеводородов.

"Евросоюзу следует ускорить электрификацию экономики, прежде всего в секторах транспорта и отопления. В качестве ключевых источников дешевой электроэнергии названы возобновляемые источники энергии и атомная энергетика"

- план

В ближайшее время странам ЕС предложено усилить координацию в таких важных сферах, как совместное заполнение газовых хранилищ, мониторинг запасов нефтепродуктов (акцент сделан на авиакеросине и дизтопливе), а также снизить налоги на электроэнергию.

Отмечается, что с начала эскалации конфликта в регионе дополнительные издержки ЕС на импорт энергоресурсов составили около 24 млрд евро.

Страны объединения намерены обсудить предлагаемые меры на неформальном двухдневном саммите ЕС, который сегодня стартовал на Кипре.

Напомним, ранее мы писали о том, что нынешняя ситуация в Ормузском проливе обеспокоила МИД России, который высказал опасения, что она будет иметь влияние на всех, в том числе и на РФ. В заявлении, которое сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, утверждается: было бы глупо говорить, что Россия не затронута, а экспорт нефти абсолютно обезопасил Россию в кризисных условиях.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
870 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.