Европа ищет выход из энергетического кризиса

Еврокомиссия представила свой новый антикризисный план, направленный на борьбу с энергетическим кризисом в регионе на фоне нынешней ситуации в Ормузском проливе.

Еврокомиссия (ЕК) разработала и опубликовала пакет мер под названием AccelerateEU (Ускорить ЕС), цель которого – успешная борьба с энергетическим кризисом, который спровоцировала блокада Ормузского пролива: документ представила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Тереза Рибера, сообщает официальный сайт ЕК.

План содержит оперативные мероприятия по смягчению последствий роста цен на энергоносители, не терпящие промедления, и долгосрочные шаги по снижению зависимости от импортируемых углеводородов.

"Евросоюзу следует ускорить электрификацию экономики, прежде всего в секторах транспорта и отопления. В качестве ключевых источников дешевой электроэнергии названы возобновляемые источники энергии и атомная энергетика"

- план

В ближайшее время странам ЕС предложено усилить координацию в таких важных сферах, как совместное заполнение газовых хранилищ, мониторинг запасов нефтепродуктов (акцент сделан на авиакеросине и дизтопливе), а также снизить налоги на электроэнергию.

Отмечается, что с начала эскалации конфликта в регионе дополнительные издержки ЕС на импорт энергоресурсов составили около 24 млрд евро.

Страны объединения намерены обсудить предлагаемые меры на неформальном двухдневном саммите ЕС, который сегодня стартовал на Кипре.

Напомним, ранее мы писали о том, что нынешняя ситуация в Ормузском проливе обеспокоила МИД России, который высказал опасения, что она будет иметь влияние на всех, в том числе и на РФ. В заявлении, которое сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, утверждается: было бы глупо говорить, что Россия не затронута, а экспорт нефти абсолютно обезопасил Россию в кризисных условиях.