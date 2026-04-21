США продлили частичное смягчение санкций против нефти из России и Ирана

Вашингтон принял решение увеличить срок действия частичного ослабления санкций на российскую и иранскую нефть на фоне продолжающихся проблем с Ормузским проливом.

Частичное смягчение американских рестрикций на нефть из России и Ирана будет продлено, соответствующую информацию предоставил глава Минфина США Скотт Бессент в ходе слушаний комитета Сената.

По его словам, срок действия послаблений решено увеличить на 30 дней. Они будут распространяться на нефть, которая уже находится в танкерах в море.

Министр финансов пояснил, что продление смягчения связано с обращениями ряда стран, страдающих от нехватки энергоносителей на фоне закрытия Ормузского пролива. Бессент уточнил, что в общей сложности такие запросы были получены от примерно десяти 10 стран. Обращения были направлены представителям Вашингтона в ходе недавних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Стоит отметить, что ранее Скотт Бессент заверял, что смягчение санкций продлеваться не будет.