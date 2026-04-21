Трамп продлил режим прекращения огня до воскресенья – СМИ

Американский президент Дональд Трамп увеличил срок действия режима прекращения огня с Ираном до ближайшего воскресенья, пишут израильские СМИ.
По данным агентства Ynet, Вашингтон направил соответствующее уведомление Тель-Авиву.
"Соединенные Штаты сообщили Израилю, что президент продлил установленный им срок для достижения прекращения огня в Иране до воскресенья"
– Ynet
В публикации также говорится: власти Израиля полагают, что едва ли Америка и Исламская Республика к 26 апреля смогут достичь каких бы то ни было договоренностей.