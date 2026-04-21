Хуситы заявили о готовности возобновить атаки при новой операции США против Ирана

Йеменские хуситы готовы возобновить удары, если Вашингтон и Тель-Авив примут решение вновь атаковать Иран.

Лидер йеменских хуситов (движение "Ансар Алла") Абдель Малик аль-Хуси заявил о готовности организации активизировать военные действия при попытке США и Израиля начать новую операцию против Ирана.

"Мы противостоим Израилю и его партнеру США. Наш план действий — наращивание операций, если враг вернется к эскалации"

– Абдель Малик аль-Хуси

По словам лидера хуситов, агрессия США и Израиля затрагивает не только Иран, но и Йемен.

Ранее йеменские радикалы заявили о готовности блокировать Баб-эль-Мандебского пролива в качестве меры, направленной против агрессии США и Израиля.