Хуситы заявили о готовности возобновить атаки при новой операции США против Ирана

Йеменские хуситы готовы возобновить удары, если Вашингтон и Тель-Авив примут решение вновь атаковать Иран.
Лидер йеменских хуситов (движение "Ансар Алла") Абдель Малик аль-Хуси заявил о готовности организации активизировать военные действия при попытке США и Израиля начать новую операцию против Ирана.
"Мы противостоим Израилю и его партнеру США. Наш план действий — наращивание операций, если враг вернется к эскалации"
– Абдель Малик аль-Хуси
По словам лидера хуситов, агрессия США и Израиля затрагивает не только Иран, но и Йемен.
Ранее йеменские радикалы заявили о готовности блокировать Баб-эль-Мандебского пролива в качестве меры, направленной против агрессии США и Израиля.