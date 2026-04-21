Отдых на Кавказе все чаще выбирает молодежь

Отдых в горах Северного Кавказа все чаще привлекает российскую молодежь: самые активные открыватели туристических маршрутов в горах Адыгеи и Карачаево-Черкесии – люди в возрасте от 18 до 30 лет, выяснили в РСТ.

В отличие от устоявшегося стереотипа, чаще других активный отдых в горах Северного Кавказа выбирают молодые путешественники в возрасте до 30 лет, выяснили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"По статистике, средний возраст российского туриста - 44 года. На деле рынок создают люди четырех поколений… каждое из которых формировалось в отличных от другого условиях жизни. Так, в России молодежь "открыли" Адыгею и Карачаево-Черкесию. Там отдыхают 73% молодежи"

- РСТ

Как показало исследование экспертов компании Trends Travel Consulting, проведенное по заказу РСТ, старшее поколение (45−60 лет) предпочитают проверенный all inclusive, люди помоложе (30−45 лет) выбирают места с уникальным контентом и свежие впечатления, а молодежь (18-30 лет) воспринимает отдых не как место, а как способ самопознания, передает портал "Это Кавказ".

Как следствие, с начала 2026 года заметно вырос спрос на поездки по малым городам России с богатым историко-культурным наследием, который формирует именно молодое и среднее поколение.

В отличие от путешественников старшего возраста, они не зацикливаются на здоровье, отдавая предпочтение активному отдыху – турпоходам в горы с чистым воздухом и девственной природой, а из "штатных" процедур кавказских санаториев - ванны и бассейны с минеральной водой, грязевые процедуры и сухие углекислые ванны, говорится в сообщении.