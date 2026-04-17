Война в Иране начала ослаблять Европу - Эрдоган

В ходе телефонного разговора с президентом Германии турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война в Иране начинает ослаблять Европу и последствия для неё могут стать серьёзнее.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Во время беседы турецкий лидер заявил, что эскалация напряженности вокруг Ирана начинает оказывать прямое негативное влияние на страны Европы.

"Президент Эрдоган отметил, что война в нашем регионе начала ослаблять Европу, и если эту тенденцию не остановить с помощью подхода, ориентированного на мир, ущерб от периода конфликта будет значительно более серьезным"

- администрация президента Турции

Обретение стабильности на Ближнем Востоке рассматривается Анкарой как необходимое условие для предотвращения дальнейшего спада в самой Европе. По словам Эрдогана, продолжающийся конфликт в ближневосточном регионе неизбежно ослабит европейские страны и нанесет им значительный ущерб без скорейшего мирного урегулирования.

В официальном сообщении администрации президента Турции уточняется, что главы государств также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Турцией и Германией, а также региональные и глобальные события. Особое внимание в ходе разговора также было уделено поиску путей для мирного урегулирования текущих кризисов.