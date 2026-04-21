МИД Азербайджана поздравил Израиль с 78-й годовщиной независимости

МИД АР поздравил Израиль с 78-й годовщиной независимости. Поздравление адресовано правительству и народу страны.

"По случаю 78-й годовщины провозглашения независимости мы искренне поздравляем правительство и народ Израиля. С Днём независимости, Израиль!"

– МИД Азербайджана

День независимости является важным праздником для Израиля, который начинается с торжественной церемонии на Горе Герцля. Для жителей страны это повод собраться в кругу семьи и провести время на природе.

Отметим, что Израиль был провозглашен 14 мая 1948 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года. Событие положило конец безгосударственному периоду истории еврейского народа, который продолжался около 2 тыс лет.