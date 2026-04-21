Вестник Кавказа

МИД Азербайджана поздравил Израиль с 78-й годовщиной независимости

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МИД АР поздравил Израиль с 78-й годовщиной независимости. Поздравление адресовано правительству и народу страны.

Дипведомства Азербайджана направило поздравления Израилю, посвященное 78-летию провозглашения израильской государственности. 

"По случаю 78-й годовщины провозглашения независимости мы искренне поздравляем правительство и народ Израиля. С Днём независимости, Израиль!"

– МИД Азербайджана 

День независимости является важным праздником для Израиля, который начинается с торжественной церемонии на Горе Герцля. Для жителей страны это повод собраться в кругу семьи и провести время на природе. 

Отметим, что Израиль был провозглашен 14 мая 1948 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года. Событие положило конец безгосударственному периоду истории еврейского народа, который продолжался около 2 тыс лет.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.