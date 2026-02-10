Перспективы развития отношений обсудили Токаев и Кавелашвили

В среду, 22 апреля, в Астане прошла встреча президентов Казахстана и Грузии Касым-Жомарта Токаева и Михаила Кавелашвили. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы казахстанского государства.

Встреча состоялась на полях Регионального экологического саммита.

Президенты поговорили о текущем состоянии и перспективах развития отношений Астаны и Тбилиси.

Казахстанский лидер отметил, что Грузия – важный и надежный партнер Казахстана на Южном Кавказе. Он также подтвердил готовность придать двустороннему сотрудничеству новый импульс.

Токаев и Кавелашвили обратили внимание на позитивную динамику взаимодействия и необходимость дальнейшего расширения торгово-экономических связей.

"Подчеркнута значимость реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, расширения деловых контактов, а также эффективного использования транзитно-транспортного потенциала двух стран"

– пресс-служба президента РК

Кроме того, в ходе встречи затрагивались актуальные вопросы глобальной и региональной повестки.