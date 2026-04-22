СК провел обыски в Минприроды Дагестана

Следователи организовали обыск в ряде ведомств, которые могут быть ответственны за трагические последствия недавних наводнений в Дагестане.

Обыски проведены в Минприроды Дагестана и "Дагмелиоводхозе" в рамках уголовных дел, возбужденных после разрушительного наводнения в республике, такое сообщение распространил Следственный комитет России.

"В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и халатности проведен ряд следственных действий"

– пресс-служба СКР

Как установило ведомство, на протяжении множества лет, с 2009 года по самое недавнее время – март 2026-го, махачкалинские чиновники перевели в собственность земельные участки, которые находились в водоохранной зоне и у речного русла.

Возводить капитальные объекты в таких местах запрещено, однако представители властей, невзирая на это, давали разрешения на строительство многоквартирных домов. Эти документы после были аннулированы, так что суд признал новые дома самовольно построенными и издал постановление об их сносе. Но постройки так и остались на своих местах – демонтаж не был выполнен.

В СКР добавили, что на этих территориях также засыпали русло реки, что становилось препятствием для ее очищения и свободного течения.