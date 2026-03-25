Коттеджи на Ставрополье вошли в топ популярных мест для отдыха на майские

Названы десять регионов, где на период майских праздников наиболее востребованы дома в аренду. В топ вошел Ставропольский край.

Десять популярных направлений для отдыха в России в коттеджах на майские праздники в 2026 году назвали в сервисе онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

В прошлом году самыми востребованными направлениями были Карелия и Ставропольский край, в этом году, на фоне более коротких майских выходных, туристы выбирают отдых поближе к дому. Ставрополье вошло в топ-10, но первые места достались Ленинградской области, Подмосковью и Карелии, поделился директор сервиса по маркетингу Айрат Мусин.

При этом Карелия оказалась одним из наиболее подорожавших регионов за год – плюс 13%, ночь в доме обходится это весной в среднем в 10,3 тыс рублей. В Краснодарском крае аренда домов подорожала на 22% – до 9,8 тыс рублей, в Ставропольском цены выросли всего на 3%, до 6,3 тыс рублей.

Также в топ-10 вошли Владимирская и Ярославская области, Татарстан и Минская область Беларуси.

При этом отдых в Ставрополье стал самым доступным среди этих направлений.

"В этом году каникулы всего по три дня, поэтому большинство туристов предпочли съездить отдохнуть в места недалеко от своего дома. Но в целом спрос на аренду остался на уровне прошлого года"

– Айрат Мусин