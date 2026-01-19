РФ надеется на скорый визит американских переговощиков – Песков

Российская сторона надеется на то, что визиты спецпосланника американского переговощика Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера всоеом времени возобновятся, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал информацию о возможном приезде американских переговорщиков в Россию.
Однако, пока точное время будущих встреч еще не определено.
"Мы надеемся, что эти поездки продолжатся. Но когда именно она будет, сейчас пока сказать не можем, как только определимся – сообщим"
– Дмитрий Песков
Вместе с тем, он выразил надежду на то, что позитивный диалог Москвы и Вашингтона продолжится.
Напомним, ранее в Кремле сообщили, что контакты с американской стороной "поставлены на паузу", ввиду занятости представителей США на Ближнем Востоке.