РФ надеется на скорый визит американских переговощиков – Песков

В Кремле выразили надежду на скорое возвращение американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера в Москву для возобновления диалога.

Российская сторона надеется на то, что визиты спецпосланника американского переговощика Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера всоеом времени возобновятся, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию о возможном приезде американских переговорщиков в Россию.

Однако, пока точное время будущих встреч еще не определено.

"Мы надеемся, что эти поездки продолжатся. Но когда именно она будет, сейчас пока сказать не можем, как только определимся – сообщим"

– Дмитрий Песков

Вместе с тем, он выразил надежду на то, что позитивный диалог Москвы и Вашингтона продолжится.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что контакты с американской стороной "поставлены на паузу", ввиду занятости представителей США на Ближнем Востоке.