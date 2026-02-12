Россия готова рассмотреть возможность отправки на Кубу новой партии нефти, возможны и другие формы поддержки страны, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"Это гуманитарная помощь. Это помощь нашему давнему другу и союзнику - более чем другу и союзнику, стране, которую мы действительно уважаем за ее стойкость и способность жить под санкциями и эмбарго столь многие годы"

- Александр Панкин

При этом путь для российских танкеров на Остров Свободы – настоящий квест, поскольку на пути существует множество ограничений: больше других этим обеспокоена Европа, и приходится выбирать оптимальный маршрут через Атлантику, через Ла-Манш или Балтику, – подчеркнул замглавы МИД России.

Напомним, ранее мы писали о том, что начало 2026 года ознаменовалось гуманитарным и энергетическим коллапсом на Кубе. Введя полную нефтяную блокаду, Вашингтон добился практически полного прекращения поставок горючего на остров, что парализовало ключевые сферы жизни латиноамериканской страны и поставило ее на грань гуманитарной катастрофы. Островное государство столкнулось с фактической энергетической блокадой, парализующей транспорт, здравоохранение и туризм, что заставило правительство ввести режим чрезвычайных мер.