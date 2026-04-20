Армения потеряет свыше 15% ВВП при выходе из ЕАЭС - Совбез РФ

В Совете безопасности РФ подсчитали, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ВВП страны сократится на более чем 15%, а инфляция вырастет на 14,3%. Соответствующее заявление сделал заместитель секретаря Совбеза Алексей Шевцов.

"ВВП, по самым консервативным оценкам, сократится на 15,1% (примерно $3,65 млрд), внутреннее потребление - на 14,1%, промышленное производство - на 26,3%"

- Алексей Шевцов

Согласно расчетам, прекращение интеграции Армении с ЕАЭС нанесет удар по армянской металлургии, а также производству продуктов питания, напитков и табачных изделий. В данных отраслях производства допускается снижение показателей до 33%. Также было отмечено, что дополнительный ущерб экономике Армении нанесет сокращение турпотока из-за возможного введения визового режима с Россией.

Алексей Шевцов также предупредил о неизбежном снижении покупательной способности населения Армении и существенном удорожании газа и других энергетических ресурсов для республики.

"Внутреннее потребление упадет более чем на 20% от нынешнего уровня. Ожидается дальнейший рост цен на энергоносители, в том числе природный газ"

- Алексей Шевцов

При этом в Совете безопасности подчеркнули, что для других государств ЕАЭС выход Армении из состава объединения пройдет практически бесследно, так как потери остальных стран союза составят лишь сотые доли процента.

Будет ли Армения выходить из ЕАЭС?

Экс-глава Центробанка Армении Баграт Асатрян в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что активизация евроинтеграционной риторики в речах премьер-министра Никола Пашиняна может быть связана только с предвыборной кампанией, поскольку партия "Гражданский договор" нацелена на мобилизацию проевропейского электората, в то время как после выборов разговоры о возможности выбрать ЕС вместо ЕАЭС пойдут на спад.

"Пока мы видим очень эмоциональную постановку вопроса со стороны властей о перспективах вступления в Евросоюз. Вполне возможно, что на самом деле такого вопроса и нет, а есть предвыборная ситуация, агитационная кампания нацеленная на то, чтобы собрать побольше голосов на парламентских выборах", - прежде всего сказал он.

"Армении будет очень сложно в течение короткого периода переориентировать экспорт с рынков ЕАЭС, ключевым среди которых остается российский рынок, на рынки стран ЕС. Это не только сложно, но и попросту неразумно. В целом, этого не должно быть, поскольку экономика для всякого нормального государства определяет его внешнюю политику в качестве одного из ключевых приоритетов", - сообщил Баграт Асатрян.

"У властей могут быть те или иные внешние ориентиры, они могут со временем меняться, но для соблюдения национальных интересов необходимо постоянно учитывать во внешней политике вопросы национальной экономики. В этом плане Армении необходимо оставаться в ЕАЭС, обеспечивающем открытый рынок и для армянских товаров и услуг, и для капиталов, и для рабочей силы", - подчеркнул экс-глава Центробанка Армении.

Экономист обратил внимание, что Москва регулярно указывает Еревану на нереалистичность идеи совмещения евразийской экономической интеграции с евроинтеграцией. "Позиция России очень жесткая и четкая, не допускающая разночтений: при каждом случае российская сторона заявляет, что совмещать членства в ЕАЭС и ЕС невозможно. Из этого следуют различные выводы, основанные на том, что Москва исключает всякую возможность продвижения процесса евроинтеграции при сохранении отношений в ЕАЭС", - заключил Баграт Асатрян.