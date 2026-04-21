В Азербайджане направили почти 1,3 млрд манатов на оборону

Власти Азербайджана направили на оборону страны около 1,3 млрд манатов. Наибольшей по сумме статьей расходов бюджета стала оплата труда.

Расходы Азербайджана на оборону за январь–март этого года составили около 1,3 млрд манатов ($760 млн), сообщается в отчете Минфина АР.

Траты на другие сферы распределились следующим образом. Соцзащита населения обошлась бюджету в 1,3 млрд манатов. Траты на экономическую деятельность составили 1,2 млрд манатов, примерно столько же ушло на общегосударственные услуги.

Также более 1 млрд манатов составили расходы на сферу образования. Чуть более 650 млн манатов направлено на функционирование правоохранительной системы.

Наиболее значительные траты по структуре расходов бюджета АР пришлись на оплату труда – 2,4 млрд манатов.