В Дагестане отправили под домашний арест экс-главу жилищной инспекции

"Бывший руководитель Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан Сергей Касьянов, обвиняемый в превышении должностных полномочий, судом отправлен под домашний арест"
– СК РФ по Дагестану
Согласно материалам уголовного дела, экс-чиновник дал указание подчиненному подписать фиктивные документы о списании имущества государственной структуры. Махинации позволили Касьянову незаконным путем завладеть имуществом на 700 тыс руб.
Отметим, что Касьянов был задержан в середине апреля. Следователи также заинтересовались деятельностью его бухгалтера.