В Дагестане отправили под домашний арест экс-главу жилищной инспекции

В Дагестане отправили под домашний арест экс-главу жилищной инспекции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Касьянов, ставший фигурантом дела о превышении должностных полномочий, отправлен под домашний арест. Потери бюджета от действий экс-чиновника составили 700 тыс руб.

Экс-глава Государственной жилищной инспекции Дагестана Сергей Касьянов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Экс-чиновник будет дожидаться суда под домашним арестом. 

"Бывший руководитель Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан Сергей Касьянов, обвиняемый в превышении должностных полномочий, судом отправлен под домашний арест"

– СК РФ по Дагестану 

Согласно материалам уголовного дела, экс-чиновник дал указание подчиненному подписать фиктивные документы о списании имущества государственной структуры. Махинации позволили Касьянову незаконным путем завладеть имуществом на 700 тыс руб. 

Отметим, что Касьянов был задержан в середине апреля. Следователи также заинтересовались деятельностью его бухгалтера.

