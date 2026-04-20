Иран окончательно отказался участвовать в переговорах с США в Пакистане – СМИ

Иранские СМИ пишут об окончательном решении Исламской Республики не участвовать в переговорах в США. Ранее сообщалось, что встреча представителей двух стран пройдет в Пакистане в среду.

Иран принял окончательное решение по поводу своего участия в завтрашних переговорах с Соединенными Штатами в Исламабаде. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

По данным Tasnim, Исламская Республика передумала направлять свою делегацию на встречу с американскими представителями. Агентство отмечает, что Иран уже уведомил об этом США через пакистанского посредника.

"Решение Ирана об отказе присутствовать на встрече в Пакистане в среду является окончательным. Несмотря на всю шумиху и слухи в СМИ и среди американских чиновников, иранская переговорная делегация через пакистанского посредника сообщила США, что по различным причинам не будет участвовать во встрече в Исламабаде в среду и что пока нет никаких перспектив участия в переговорах в дальнейшем"

– агентство Tasnim

Напомним, завтра истекает двухнедельное прекращение огня между США и Ираном.