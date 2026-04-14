На АЭС Бушер остались только 20 россиян-добровольцев

Эвакуация российских специалистов с атомной электростанции Бушер в Иране полностью завершена – на ней остались только 20 добровольцев.

Россияне – сотрудники госкорпорации Росатом – практически полностью покинули АЭС Бушер в Иране в рамках эвакуации. Подробности рассказал гендиректор государственной компании Алексей Лихачев.

По его словам, сейчас можно говорить о полном завершении эвакуации. Лихачев уточнил, что с начало американо-израильской войны против Ирана было вывезено в Россию в общей сложности более 600 человек.

"Ребята сейчас отдыхают, восстанавливаются"

– Алексей Лихачев

Глава Росатома пояснил, что в данный момент на площадке станции находятся только те, кто согласился добровольно остаться там. При этом, сообщил Лихачев, собственно на АЭС Бушер находятся 20 человек. Еще четыре человека пребывают в столице Ирана Тегеране.