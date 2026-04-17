Вестник Кавказа

Россия отправила в Ливан гуманитарный груз

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Ливан. На обратном рейсы будет произведен вывоз граждан РФ из Ливана.

Спецборт МЧС РФ во вторник доставил в столицу Ливана гуманитарный груз.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина авиацией МЧС России организована доставка гуманитарной помощи для граждан Ливанской Республики, пострадавших в результате военного конфликта. Борт Ил-76 МЧС России доставит гуманитарный груз общей массой более 27 тонн"

– пресс-служба МЧС РФ

Гумпомощь включает продукты питания, спальные принадлежности, палатки, передвижные электростанции.

Самолет уже прибыл в Бейрут, груз был передан уполномоченным представителям правительства Ливана.

Также спасатели сегодня заберут на обратном рейсы из Ливана российских граждан.

"Обратным рейсом из Бейрута в Москву будут доставлены граждане Российской Федерации и члены их семей"

– пресс-служба МЧС РФ

Напомним, между Ливаном и Израилем в ночь на 17 апреля начало действовать 10-дневное перемирие.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.