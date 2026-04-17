Россия отправила в Ливан гуманитарный груз

Спецборт МЧС РФ во вторник доставил в столицу Ливана гуманитарный груз.
"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина авиацией МЧС России организована доставка гуманитарной помощи для граждан Ливанской Республики, пострадавших в результате военного конфликта. Борт Ил-76 МЧС России доставит гуманитарный груз общей массой более 27 тонн"
– пресс-служба МЧС РФ
Гумпомощь включает продукты питания, спальные принадлежности, палатки, передвижные электростанции.
Самолет уже прибыл в Бейрут, груз был передан уполномоченным представителям правительства Ливана.
Также спасатели сегодня заберут на обратном рейсы из Ливана российских граждан.
"Обратным рейсом из Бейрута в Москву будут доставлены граждане Российской Федерации и члены их семей"
– пресс-служба МЧС РФ
Напомним, между Ливаном и Израилем в ночь на 17 апреля начало действовать 10-дневное перемирие.