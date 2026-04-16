Конфликт между Израилем и Ливаном прокомментировали в Кремле

Россия рассчитывает, что Израиль и Ливан смогут достичь договоренностей, которые позволят избежать повторения боевых столкновений. Такое заявление сделал 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся на то, что вот за эти дни, которые были обозначены, действительно удастся выйти на договоренности, которые позволят избежать в дальнейшем повторения боевых столкновений"

– представитель Кремля

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом Ливана и премьер-министром Израиля, в ходе которых стороны согласились на 10-дневное прекращение огня. Оно вступило в силу в ночь с 16 на 17 апреля

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял в четверг, что израильские военные будут контролировать буферную зону глубиной в 10 км в южной части Ливана. Он отметил, что не будет выполнять ни одно из требований движения "Хезболла".