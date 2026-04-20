Россия профинансирует строительство первой АЭС в Казахстане

В Казахстане согласовали с Россией детали финансирования строительства атомной электростанции "Балхаш". Москва предоставит межгосударственный кредит, который обеспечит 85% бюджета на возведение объекта.

Глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев исключил проблемы с финансированием строительства первой атомной электростанции "Балхаш", возводимой совместно с Росатомом.

"Проблем с финансированием по нашей станции не будет. Определена формула, в рамках которой Российской Федерацией правительству Республики Казахстан будет предоставлен межгосударственный кредит"

- Алмасадам Саткалиев

У Москвы и Астаны существуют договоренности по предоставлению межгосударственного кредита, который покроет 85% затрат. Еще 15% софинансирует правительство Казахстана, а сами соглашения находятся в высокой степени готовности.

"То есть, первое соглашение непосредственно о строительстве атомной станции, а второе соглашение именно о предоставлении финансирования со стороны российской стороны. Речь идет о распределении 85% в виде кредита, 15% со стороны правительства Республики Казахстан. И эти документы находятся в достаточно высокой степени готовности"

- Алмасадам Саткалиев

Глава ведомства уточнил, что сейчас между Казахстаном и Россией разрабатываются два отдельных соглашения, одно из которых регулирует непосредственно вопросы строительства, а второе закрепляет схему распределения расходов и кредитования проекта.