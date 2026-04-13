Баку будет ежегодно принимать турниры UFC

Бои самой популярной организации мира по смешанным единоборствам, UFC, теперь будут проходить в Баку каждый год.

Организация UFC (Ultimate Fighting Championship) будет проводить свои соревнования в столице Азербайджана ежегодно – соответствующее соглашение было подписано министерством молодежи и спорта Азербайджана и операционной компанией Baku City Circuit с UFC.

Церемония подписания состоялась в Лас-Вегасе. Своими подписями контракт заверили глава UFC Дана Уайт и министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Договор заключен на срок до 2028 года включительно. Дата проведения ближайшего турнира – 27 июня, он будет проходить на Национальной арене гимнастики.

Стоит отметить, что в 2025 году бои UFC принимал "Кристалл Холл".

