Трамп во время переговоров США и Ирана сходил на турнир UFC

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время ирано-американских переговоров в Пакистане посетил турнир UFC в Майами.
Во время трансляции американского лидера показали сидящем в первом ряду.
Главным событием турнира стал бой за вакантный титул в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой (Чехия) и Карлосом Ульбергом (Новая Зеландия). Победу в поединке одержал новозеландский боец.
На турнире также состоялся бой с участием российского спортсмена Азамата Мурзаканова. Он уступил бывшему претенденту на титул в среднем дивизионе Пауле Косте из Бразилии.
Напомним, в эту среду США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня и согласились провести переговоры в Исламабаде. Встреча делегаций двух стран началась накануне, а завершилась рано утром 12 апреля. По итогам переговоров стороны сообщили, что им не удалось достичь какого-либо взаимоприемлемого варианта урегулирования отношений.