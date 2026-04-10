Трамп во время переговоров США и Ирана сходил на турнир UFC

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время ирано-американских переговоров в Пакистане посетил турнир UFC в Майами.

Во время трансляции американского лидера показали сидящем в первом ряду.

Главным событием турнира стал бой за вакантный титул в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой (Чехия) и Карлосом Ульбергом (Новая Зеландия). Победу в поединке одержал новозеландский боец.

На турнире также состоялся бой с участием российского спортсмена Азамата Мурзаканова. Он уступил бывшему претенденту на титул в среднем дивизионе Пауле Косте из Бразилии.

Напомним, в эту среду США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня и согласились провести переговоры в Исламабаде. Встреча делегаций двух стран началась накануне, а завершилась рано утром 12 апреля. По итогам переговоров стороны сообщили, что им не удалось достичь какого-либо взаимоприемлемого варианта урегулирования отношений.