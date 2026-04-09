Иранская делегация прибыла на переговоры с США в Пакистан

Иранская делегация во главе с председателем парламента Мохаммад Багером Галибафом прибыла в Исламабад на переговоры с США по вопросу урегулирования конфликта. Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

Самолет приземлился на авиабазе Нур Хан перед началом переговоров. Прибытие делегации проходило под сопровождением истребителей военно-воздушных сил Пакистана.

​В состав делегации вошли министр иностранных дел Аббас Арагчи, глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати и секретарь Совета по обороне Ирана Али Акбар Ахмадиан.

Американскую сторону на переговорах в Исламабаде представят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.