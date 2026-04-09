Иран будет вести переговоры только на основе своих требований

Иран готов к переговорам с США, но начнет их и будет вести только на основе предложенных страной 10 пунктов, чтобы избежать очередного обмана Вашингтона и подготовки им возобновления агрессии.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Меджид Тахтреванчи сегодня встретился в Тегеране с иностранными послами и дипломатическими представителями, отметив на встрече: США согласились начать переговоры на основе предложения Ирана, состоящего из 10 пунктов, и иранские переговорщики не согласятся на другие варианты, которые могут привести к новым атакам со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

Также заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства отметил: Тегеран всегда приветствует дипломатию и диалог, но не будет участвовать в переговорах, проводимых "ради обмана" и нацеленных на передышку и подготовку новой почвы для возобновления военной агрессии: для достижения мира нужны гарантии того, что нападения не повторятся, отметил он, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Говоря об ответных атакх ИРИ, Тахтреванчи заявил, что они были направлены против американских баз и объектов в странах региона и их следует рассматривать как "оборонительные операции".

"Эти базы и объекты использовались для военных нападений на Иран"

- Меджид Тахтреванчи

Также дипломат поблагодарил страны, осудившие нападения США и Израиля, но обрушился с критикой на некоторые европейские страны, которые поддержали эти атаки, заявив, что они "оказались на неправильной стороне истории".

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока и полностью заблокировал судоходство в Ормузском проливе.