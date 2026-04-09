К переговорам США и Ирана все готово – Пакистан

В Пакистане сообщили о завершении подготовки к ирано-американским переговорам. Они должны состояться в Исламабаде завтра.

Подготовка к завтрашней встрече делегаций Соединенных Штатов и Ирана завершена. Об этом сообщили 10 апреля официальные лица Пакистана.

Они отметили, что все организационные вопросы для переговоров решены.

По данным Khabar Fouri, сотрудники спецслужб и представители службы безопасности США уже прилетели в Исламабад, однако сами переговорные делегации США и Ирана еще не прибыли.

Напомним, 8 июля Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня, в рамках которых Исламская Республика обязалась открыть на две недели Ормузский пролив.

Стороны также договорились о проведении переговоров. Ближайшая встреча запланирована на 11 апреля. Она должна состояться в Исламабаде.