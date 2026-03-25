Иран собирается на переговоры - СМИ назвали делегатов

В МИД Ирана вечером 9 апреля подтвердили, что иранская делегация отправится в Пакистан на переговоры с американской стороной. СМИ назвали трех вероятных участников делегации.

Делегация Ирана отправится в Исламабад, где 10 апреля должны состояться переговоры с США, рассказал замминистра иностранных дел ИРИ Саид Хатибзаде, передает Tasnim.

Он добавил, что Ливан был включен в соглашение о перемирии, и США должны оказать воздействие и остановить удары Израиля по территориям страны.

Иранская делегация отправится в Пакистан уже этим вечером, по данным телеканала Al Mayadeen, в число переговорщиков войдет новый секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр. Также Тегеран в Исламабаде представят глава МИД Аббас Аракчи и председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, последний, вероятно, возглавит делегацию.