Обмениваться ударами продолжают Израиль и "Хезболла"

Израиль и ливанское движение "Хезболла" продолжают боевые действия. Соответствующую информацию подтверждают израильские и иранские СМИ.
По данным агентства Fars, 12 апреля на севере Израиля звучат серены после обстрела со стороны "Хезболлы".
В свою очередь, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке на ракетные установки в южном Ливане.
"Ночью Армия обороны Израиля обнаружила ракетную установку, развернутую и готовую к запуску снарядов в направлении территории Израиля. Вскоре после обнаружения установка была уничтожена, что позволило предотвратить запуск"
– армейская пресс-служба
Напомним, сегодня рано утром в Пакистане завершились переговоры США и Ирана по выработке мирного соглашения и предотвращению новых боевых действий. В Исламской Республике заявили, ранее на этой неделе, что перспектива переговоров о прекращении войны напрямую зависит от того, выполнят ли США взятые на себя обязательства. Одно из главных условий – прекращение огня в Ливане.