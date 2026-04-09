Вестник Кавказа

Обмениваться ударами продолжают Израиль и "Хезболла"

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильские военные продолжают атаковать объекты "Хезболлы" в Ливане. В ответ группировка наносит удары по территории еврейского государства.

Израиль и ливанское движение "Хезболла" продолжают боевые действия. Соответствующую информацию подтверждают израильские и иранские СМИ.

По данным агентства Fars, 12 апреля на севере Израиля звучат серены после обстрела со стороны "Хезболлы".

В свою очередь, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке на ракетные установки в южном Ливане.

"Ночью Армия обороны Израиля обнаружила ракетную установку, развернутую и готовую к запуску снарядов в направлении территории Израиля. Вскоре после обнаружения установка была уничтожена, что позволило предотвратить запуск"

– армейская пресс-служба

Напомним, сегодня рано утром в Пакистане завершились переговоры США и Ирана по выработке мирного соглашения и предотвращению новых боевых действий. В Исламской Республике заявили, ранее на этой неделе, что перспектива переговоров о прекращении войны напрямую зависит от того, выполнят ли США взятые на себя обязательства. Одно из главных условий – прекращение огня в Ливане.

