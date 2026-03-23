"Иракские авиалинии" возобновляют полеты

Иракский национальный авиаперевозчик Iraqi Airways объявил о возобновлении полетов после открытия воздушного пространства на фоне объявления о прекращении огня между США и Ираном.
Иракская авиакомпания Iraqi Airways возобновляет полеты, сообщило информационное агентство INA, ссылаясь на пресс-службу авиаперевозчика.
Согласно публикации, Iraqi Airways планируют начать полеты внутри страны – из Багдада в Эрбиль, Сулейманию и Басру.
О возобновлении международных рейсов пока речи не идет, сообщили иракские авиалинии.
Напомним, Ирак объявил об открытии воздушного пространства 8 апреля после того, как стало известно о заключении перемирия между Вашингтоном и Тегераном.
Небо на Ираком было зарыто с 28 февраля, после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.