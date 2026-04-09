В Кремле подтвердили визит Дмитриева в США

Кирилл Дмитриев действительно прибыл с визитом в США, сообщили в Кремле. При этом там отметили, что никаких переговоров по Украине он не проводит.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев находится с визитом в Соединенных Штатах. Соответствующее заявление сделал 10 апреля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить этот визит"

– представитель Кремля

При этом он опроверг появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что спецпредставитель президента РФ проводит переговоры по украинскому урегулированию.

"Кирилл Дмитриев не ведет переговоров по урегулированию украинскому. И это не является возобновлением переговоров"

– Дмитрий Песков

Напомним, накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что спецпредставитель российского лидера обсуждает с администрацией президента Дональда Трампа соглашение по Украине и вопросы экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.