В Кремле подтвердили визит Дмитриева в США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев находится с визитом в Соединенных Штатах. Соответствующее заявление сделал 10 апреля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Я могу подтвердить этот визит"
– представитель Кремля
При этом он опроверг появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что спецпредставитель президента РФ проводит переговоры по украинскому урегулированию.
"Кирилл Дмитриев не ведет переговоров по урегулированию украинскому. И это не является возобновлением переговоров"
– Дмитрий Песков
Напомним, накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что спецпредставитель российского лидера обсуждает с администрацией президента Дональда Трампа соглашение по Украине и вопросы экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.