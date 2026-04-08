Спецпредставитель президента РФ и администрация США обсуждают соглашение по Украине

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в ходе визита в Соединенные Штаты обсуждает с администрацией президента Дональда Трампа соглашение по Украине. Об этом сообщили осведомленные источники.

По их словам, представители РФ и США также ведут переговоры об экономических отношениях двух стран, передает агентство Reuters.

"Кирилл Дмитриев находится сейчас в США и встречается с членами администрации... Трампа для обсуждений мирной сделки по Украине и экономического сотрудничества США и России"

Издание также отмечает, что в повестку дня могут быть американские санкции против российской нефти.